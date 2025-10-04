В Госдуме заявили, что некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре

Часть пенсионеров получит проиндексированную на 7,6 процента январскую пенсию уже в конце декабря 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрена индексация страховых пенсий с 1 января, а не с 1 февраля, как планировалось ранее. Размер повышения составит 7,6 процента.

Поскольку новогодние каникулы в 2026 году продлятся до 11 января включительно, пенсия за январь будет выплачена заранее — в декабре 2025 года тем пенсионерам, которым положены выплаты в этот период.

Нилов отметил, что решение правительства перенести индексацию на 1 января является правильным.

— Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию, — отметил депутат в беседе с ТАСС.

При этом средний размер страховых пенсий повысится почти на две тысячи рублей и достигнет 27 тысяч 100 рублей.

ополнительно будут проиндексированы выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России.