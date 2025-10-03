«Ситибанк» попросил россиян забрать деньги как можно скорее

Ситибанк с 1 ноября 2025 года закрывает все сберегательные и накопительные счета.

Банк призвал клиентов срочно забрать деньги со счетов.

«Обращаем ваше внимание, что 1 ноября 2025 года Ситибанк прекращает начисление процентного дохода, а также поддержку (открытие, ведение/обслуживание) всех сберегательных и накопительных (прогрессивных сберегательных) счетов. Просим вас как можно скорее перевести остатки средств в другой банк», — говорится в сообщении.

Ситибанк постепенно сворачивает работу в России. Citigroup объявила о планах уйти с рынка еще в апреле 2021 года. В 2022 году розничный портфель Ситибанка купил «Уралсиб».