Банки лишают россиян доступа к деньгам на долгие месяцы

В последнее время российские банки начали активнее блокировать счета клиентов, что иногда приводит к длительной заморозке денежных средств — на сроки, достигающие нескольких месяцев.

Об этом свидетельствует наличие множества соответствующих жалоб в рамках проекта «Народный рейтинг» на портале «Банки.ру», передаёт ИА DEITA.RU.

Основная причина блокировок связана с выявлением подозрительных операций. В числе подозрительных признаков называют такие действия, как переводы средств друзьям, оплата товаров в магазинах или проведение иных транзакций, которые вызывают у банка сомнения в соблюдении законности.

В результате, по отзывам клиентов, блокировки делаются зачастую без предварительных объяснений и продолжаются иногда до 30 и более дней. Например, у клиентов «МТС Деньги» зафиксировано минимум два случая, когда деньги находились под арестом примерно полгода.

Также встречаются случаи, когда блокировки затягиваются на полтора-три месяца. Некоторые пользователи отмечают, что после обращения в сервисы поддержки им удавалось вернуть доступ к своим счетам, но этот процесс занимает значительное время.

Подобные ситуации возникли не только у клиентов «МТС Деньги», но и у владельцев счетов в ВТБ, Газпромбанке и других крупных российских банках. Жалобы касаются задержек в нескольких месяцах, а в отдельных случаях клиенты сталкивались с невозможностью вывести свою пенсию или воспользоваться средствами в течение длительного времени.

Российские банки сообщили о предкризисной ситуации

Помимо этого, идут сообщения о трудностях при общении со службой поддержки банков, особенно в вопросах разблокировки счетов и получения разъяснений. Банки объясняют практику блокировок требованиями российского законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В Центробанке уже заявили, что блокировка — это временное ограничение дистанционного обслуживания и проведения операций в случае выявления подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма. Банки активно борются с операциями подставных лиц, дропперов и другими теневыми схемами, что нередко вызывает автоматическое ограничение доступа к средствам клиентов.