Какая зарплата даст один пенсионный балл в 2026 году

В 2026 году для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента потребуется зарплата 24 825 ₽, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Этот показатель выше уровня 2025 года (22 991,67 ₽) почти на 1,8 тысяч ₽.

Расчет сделан исходя из предельной базы для начисления страховых взносов в 2026 году — 2,979 миллиона ₽, пояснил он «Газете.ru». При зарплате 22 440 ₽ в 2025 году формируется 0,976 коэффициента, в 2026 году при минимальном размере оплаты труда в 27 093 ₽ за год — 1,091 коэффициента, что на 11,8% больше.

Проверить количество накопленных баллов можно через личный кабинет на портале «Госуслуги» или воспользоваться пенсионным калькулятором на сайте Социального фонда России. Инструмент учитывает уже сформированные коэффициенты и стаж, а также показывает недостающие параметры для выхода на пенсию.

В 2026 году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины в возрасте 59 лет и мужчины в 64 года. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. С 2028 года пенсионный возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.