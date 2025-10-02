МВД призвало очищать историю сообщений от банка для защиты от мошенников

Россиян призвали удалять или хранить в защищенных папках файлы, которые могут представлять интерес для киберпреступников. Об этом рассказало МВД в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России". "Чтобы не оставить мошенникам "подарков", важно быть осторожными с некоторыми категориями данных", - говорится в публикации. В МВД пояснили, что следует быть осторожными с фотографиями или сканами документов - к примеру паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, а также банковских карт. Подобные изображения следует хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией, указали в ведомстве. Также правоохранители посоветовали не держать в заметках и не отправлять себе в мессенджерах пароли от различных сервисов. Помимо этого следует регулярно очищать историю сообщений от банковских приложений, чтобы аферисты не использовали информацию из них в своих схемах, а также удалять интимные фото.