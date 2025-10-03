Названы главные способы увеличения пенсии

Председатель думского комитета по собственности и земельным отношениям Сергей Гаврилов перечислил ключевые меры, позволяющие увеличить размер будущей пенсии.

Он выделил, что первостепенное значение имеет тщательный мониторинг корректности отражения трудового стажа и перечисленных работодателем пенсионных платежей. Как пояснил Гаврилов, в случае обнаружения неточностей, когда учтены не все периоды профессиональной деятельности, гражданину следует собрать и предоставить подтверждающие документы. В их число могут входить архивные выписки, копии контрактов о найме на работу, а также трудовая книжка.

"Также проверьте, учитывались ли периоды ухода за детьми или престарелыми родственниками. За такие периоды начисляются пенсионные коэффициенты", - посоветовал Гаврилов в интервью RT.

Важно грамотно управлять пенсионными накоплениями. Ключевым фактором является выбор пенсионного фонда. НПФ часто обеспечивают высокую доходность за счет инвестиционной деятельности, однако при их выборе следует убедиться в надежности организации и проверить лицензию на сайте Банка России. Важно избегать частых переводов между фондами, так как это может привести к потере инвестиционного дохода.

Такой инструмент, как срочная пенсионная выплата позволяет получать накопленные средства в течение минимум 10 лет, причем размер ежемесячных выплат будет существенно выше, чем при стандартной пожизненной пенсии. Право на срочную выплату имеют граждане, которые формировали свои накопления за счет добровольных взносов, программ софинансирования или направили на эти цели материнский капитал.

Также россияне имеют возможность докупить недостающие пенсионные коэффициенты. Однако этот способ требует финансовых затрат, поскольку стоимость балла ежегодно устанавливается государством и может быть значительной. Необходимо заранее точно рассчитать, какое количество баллов требуется для достижения желаемого размера пенсии.

Кроме того, женщины могут направить средства маткапитала на формирование своей накопительной пенсии. Эти средства будут инвестироваться выбранным пенсионным фондом, что в перспективе увеличит объем будущих пенсионных выплат.