Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на отдых и лечение

Эксперт Марина Семенова выступила с предложением разрешить использование материнского капитала для улучшения здоровья всех членов семьи, передает «Абзац».

По словам собеседницы, семьи должны иметь возможность тратить маткапитал по своему усмотрению. Например, на лечение, отдых в санаториях и пансионатах. Она отметила, что услуги стоматологов часто очень дороги. Это действительно важная и актуальная тема, добавила Семенова. Она также подчеркнула, что с принятием меры семьи не будут распадаться, а рождаемость повысится.

Со слов Семеновой, инициатива будет способствовать восстановлению семей после родов и улучшению здоровья детей. Она отметила, что это может даже повлиять на уровень рождаемости, так как многие откладывают рождение детей из-за финансовых трудностей.

Напомним, что федеральный материнский капитал в 2025 году на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — 912 162 рубля при рождении до 2020 года, 221 895 рублей при рождении после 2020 года, на третьего ребенка — 912 162 рубля (если ранее не получали).

Ранее РИА Новости со ссылкой на доклад «Семья и дети в России» сообщило, что в Общественной палате РФ выступили за повышение суммы материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей.