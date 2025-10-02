В России в несколько раз увеличат один вид сборов

Ставки сборов за добычу охотничьих ресурсов в России вырастут в несколько раз, при этом обязательства по их уплате сохранятся только для физических лиц. О готовящемся изменении законодательства со ссылкой на несколько источников пишут «Ведомости».

© Lenta.ru

Инициативу, подразумевающую изменения Налогового кодекса, 30 сентября одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Если поправки утвердят, то в силу они вступят с 1 января 2026 года.

Размер платежа за добычу благородного оленя или лося вырастет с 1,5 тысячи рублей до 7,8 тысячи, сайгака — с 300 рублей до 1,56 тысячи, овцебыка — с 15 тысяч рублей до 78 тысяч, а косули, кабана или рыси — с 450 рублей до 2,34 тысячи. Госпошлина за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов вырастет в два раза — с 650 до 1,3 тысячи рублей.

Исключение организаций и индивидуальных предпринимателей из числа плательщиков связано с тем, что они и без того несут расходы на аренду угодий, госпошлины и спецразрешения.

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что рост ставок доведет платежи до уровня, соответствующего современным экономическим условиям. Адвокат Вадим Егулемов добавил, что дороговизна охоты может снизить ее привлекательность и даст возможность редким животным восстановить популяцию.

Вместе с тем собеседник издания, состоящий в региональном сообществе охотников, не исключил, что рост ставок приведет к росту числа браконьеров. Для небогатых слоев населения в удаленных регионах охота зачастую является не хобби, а способом пропитания, а платежи по новым ставкам для них могут оказаться неподъемными.

Утилизационный сбор в России резко вырастет с 1 ноября 2025 года

Ранее движение «Бездомная Россия» предложило Госдуме концепцию законопроекта, позволяющего бездомным охотиться на голубей и раздачу им для такой цели пневматического оружия.