Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

Банк России сообщил об очередном падении средней максимальной ставки по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регулятора.

Если в I декаде сентября средняя максимальная ставка составляла 15,59 процента, а во II — 15,56, то в III данный показатель опустился уже до 15,55 процента.

Как отмечает Центральный банк, при подсчете учитывались максимальные ставки по вкладам, доступные любому клиенту, без ограничений и предварительных условий. Кроме того, не учитывались ставки с капитализацией процентов по вкладу.

В сентябре доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин прогнозировал, что снижение Банком России ключевой ставки до 17 процентов не приведет к резкому ухудшению доходности по депозитам. В ближайший месяц кредитные организации смогут предложить жителям России ставки по вкладам на срок до одного-трех месяцев на уровне 17-18 процентов годовых.