Cотни тысяч россиян смогут забрать свои пенсионные накопления

В 2026 году около 706 тысяч граждан Российской Федерации получат возможность единовременно получить свои пенсионные накопления, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

© Сергей Карпухин/ТАСС

Данное право предоставляется тем гражданам, у которых расчетный размер накопительной части составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Размер выплаты зависит от объема накопленных средств, однако в среднем по стране эта сумма составляет примерно 68 тысяч рублей. По прогнозам СФР, в 2027 году средний размер выплаты увеличится до 119 тысяч рублей, а в 2028 году снизится до 114 тысяч.

Накопительная часть пенсии формировалась в период с 2002 по 2013 год, когда работодатели перечисляли взносы в размере от 2% до 6% от заработной платы сотрудников. С 2014 года отчисления на накопительную пенсию были приостановлены, и все средства стали направляться на страховую пенсию.

Россияне назвали идеальный возраст для пенсионных накоплений

Для проверки состояния накопительной части пенсии можно воспользоваться порталом «Госуслуги», обратиться в МФЦ или в клиентскую службу СФР, заказав выписку по лицевому счету.

Женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, имеют право на получение накопленных средств, подав соответствующее заявление лично, через Многофункциональные центра или на портале «Госуслуги».