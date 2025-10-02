Cотни тысяч россиян смогут забрать свои пенсионные накопления

Выяснилось, что сотни тысяч россиян смогут забрать свои пенсионные накопления
В 2026 году около 706 тысяч граждан Российской Федерации получат возможность единовременно получить свои пенсионные накопления, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).
Данное право предоставляется тем гражданам, у которых расчетный размер накопительной части составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.
Размер выплаты зависит от объема накопленных средств, однако в среднем по стране эта сумма составляет примерно 68 тысяч рублей. По прогнозам СФР, в 2027 году средний размер выплаты увеличится до 119 тысяч рублей, а в 2028 году снизится до 114 тысяч.
Накопительная часть пенсии формировалась в период с 2002 по 2013 год, когда работодатели перечисляли взносы в размере от 2% до 6% от заработной платы сотрудников. С 2014 года отчисления на накопительную пенсию были приостановлены, и все средства стали направляться на страховую пенсию.
Россияне назвали идеальный возраст для пенсионных накоплений
Для проверки состояния накопительной части пенсии можно воспользоваться порталом «Госуслуги», обратиться в МФЦ или в клиентскую службу СФР, заказав выписку по лицевому счету.
Женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, имеют право на получение накопленных средств, подав соответствующее заявление лично, через Многофункциональные центра или на портале «Госуслуги».