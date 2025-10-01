Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов. Как сообщает «Москва 24», внести платежи за землю, недвижимость и транспорт за 2024 год нужно до 1 декабря.

Уведомления рассылает ФНС - их можно получить по почте или в электронном виде через «Госуслуги».

В разных регионах ставки отличаются, на сумму влияют льготы, и переоценка недвижимости. Кроме того, до декабря нужно заплатить НДФЛ с доходов по вкладам, если проценты превысили 210 тысяч рублей.