Правительство одобрило эксперимент по добровольному страхованию самозанятых

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда о проведении эксперимента по добровольному страхованию самозанятых на случай болезни, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.

Система будет работать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года, следует из проекта закона о проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

Самозанятые смогут добровольно вступать в правоотношения по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Размер страховой суммы может составить — 35 или 50 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности — граждане смогут выбирать самостоятельно, отмечается в проекте. Тариф страхового взноса потребуется уплачивать ежемесячно в размере 3,84% от страховой суммы, то есть 1344 и 1920 рублей соответственно.

После 18 месяцев уплаты взносов при отсутствии страхового случая объем платы снижается на 10% на следующий месяц, и сниженная ставка сохраняется до периода временной нетрудоспособности. Еще на 30% размер выплат уменьшится на 25-й месяц, если пособие ни разу не было выплачено за период 24 месяцев, говорится в документе. Право на использование пособия появляется спустя шесть месяцев после начала регулярных платежей или единовременной уплаты взносов участником программы.

Размер пособия будет зависеть от длительности страхового стажа и периода уплаты взносов. Например, если страховая сумма выбрана 35 тысяч рублей, а страховой стаж превышает восемь лет, то размер пособия составит 100% от этой суммы при уплате взносов более 12 месяцев, поясняется в проекте закона. Если самозанятый с таким же стажем платил взносы от шести до 12 месяцев, то он может рассчитывать на 24,5 тысячи рублей.

Инициатива может вызвать интерес лишь у ограниченной группы самозанятых, полагает старший научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Бурдяк. Предложение продуманное и адекватное с точки зрения взносов и механизма действия, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. По данным аналитического портала ФНС, на август 2025 года в России было более 14 млн самозанятых.