Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов

Министерство финансов разработало инициативу, предполагающую применение фиксированной ставки налога на доходы физических лиц для лиц со статусом иностранного агента.

Министерство финансов России подготовило предложение об установлении единой ставки налога на доходы физических лиц для иностранных агентов, передает ТАСС.

Согласно опубликованным материалам, ставка составит 30% для всех физических лиц, признанных иностранными агентами в России.

В документах министерства также отмечается, что для этой категории граждан станет недоступным получение налоговых вычетов на долгосрочные инвестиции. Наряду с этим иностранные агенты лишаются права на освобождение от налогообложения доходов при продаже активов, а также доходов, получаемых при дарении и наследовании.

В ведомстве подчеркивают, что меры направлены на ограничение использования налоговых льгот иностранными агентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия согласовала изменения в налоговое законодательство, которые касаются отмены льгот и преференций для физических и юридических иностранных агентов.