Бюджетникам напомнили о повышении зарплат в октябре

С 1 октября 2025 года в России проиндексируют зарплаты бюджетникам и силовикам. Рост составит 7,6%.

Прибавку получат:

сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

работники федеральных органов;

гражданский персонал воинских частей;

сотрудники федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

Общий доход вырастет у всех категорий, но размер повышения зависит от структуры зарплаты, пишет «Российская газета». В прошлом году индексация составила 5,1%.