Санкции США парализовали разблокировку активов россиян в Euroclear

Введение санкций OFAC США (американское управление по контролю за иностранными активами — FM) в отношении группы Московской биржи поставило паузу на разблокировке бумаг российских инвесторов, хранящихся в Euroclear. После их введения в 2024 году инвесторам, помимо лицензии в бельгийском казначействе, нужно получать разрешение в OFAC.

Последнее справедливо, если среди замороженных в Euroclear бумаг есть американские акции с идентификационным номером US ISIN. С момента введения ограничения американское ведомство не выдало ни одного разрешения, пишут «РБК инвестиции».

У опрошенных юристов есть несколько точек зрения по этому поводу. Процесс выдачи лицензий тормозит как объективная нехватка кадров в управлении, так и стремление американской администрации увязать удовлетворение заявлений инвесторов с разрешением конфликта на Украине, считает партнер BGP Legal Сергей Гландин. Кроме того, против инвесторов играет и то, что в американском законодательстве не закреплены четкие сроки рассмотрения подобных заявлений, напомнил он.

«Лицензионный отдел OFAC и, в частности, его подразделение, работающее по российской санкционной программе, критические неукомплектованы <…>», — соглашается с ним партнер Delcedere Андрей Рябинин.

В свою очередь, юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко предположил, что в настоящее время управление занято выработкой подхода к подобным заявления. Учитывая, что у OFAC широкий спектр дискреционных полномочий, управление в итоге может представить много различных требований к заявлениям российских инвесторов. При этом юристы отмечают, что разморозка ценных бумаг, которые не имеют связи с США, успешно продолжается, хотя и в меньшем масштабе.