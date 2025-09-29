Раскрыта новая фишинговая схема мошенников

Мошенники создали новую схему с фишинговыми ресурсами, на которых гражданам предлагают якобы выплачивать доходы от продажи полезных ископаемых. Об этом со ссылкой на компанию по кибербезопасности Angara Security сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

За последний год специалисты компании выявили около 1,5 тысячи фишинговых ресурсов, на которых россиянам предлагают получить выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых. Мошеннические сайты имитируют официальные новостные порталы и государственные ресурсы, используя для этого соответствующую символику и элементы дизайна.

Аферисты эксплуатируют информацию о законопроекте про Фонд социальной справедливости, который в январе 2025 года был предложен на рассмотрение в Госдуму, но не получил одобрения. Данный законопроект предлагал распределять средства от продажи природных ресурсов среди граждан страны.

Злоумышленники предлагают посетителям фишинговых ресурсов проверить возможность получения выплат, для чего необходимо ввести конфиденциальные персональные данные.

