Россиян призвали снять деньги с накопительных счетов

В России наблюдается масштабная волна снижения доходности по различным финансовым продуктам, которая затрагивает большинство сегментов.

Одним из тех направлений, где происходят заметные изменения, стали накопительные счета, сообщает ИА DEITA.RU.

Аналитики портала Profinance предупреждают, что падение ставок на накопительных счетах идёт более быстрыми темпами, чем на классических банковских вкладах. При этом снижаются как базовые процентные ставки, так и приветственные, которые ранее служили дополнительным стимулом для привлечения новых клиентов. Такая динамика отличается от общей тенденции по депозитам, где ставки уменьшаются менее резко и более постепенно.

Эксперты объясняют эту разницу тем, что накопительные счета перестали быть для банков главным инструментом по привлечению новых средств. Ранее именно благодаря высокому проценту и удобству ведения накопительных счетов они активно использовались для расширения клиентской базы. Сейчас банки всё чаще рассматривают эти счета как способ сохранить отношения с уже имеющимися клиентами, предлагая удобный, высоколиквидный продукт, позволяющий легко управлять средствами без потери доступа к деньгам.

Однако при внимательном анализе финансовых возможностей накопительные счета существенно проигрывают по уровню доходности традиционным вкладам. Вклады, несмотря на постепенное снижение процентов, всё ещё обеспечивают более высокую доходность и представлены множеством вариантов с различными сроками размещения средств и условиями капитализации.

В связи с этим специалисты рекомендуют россиянам пересмотреть структуру своих сбережений — особенно тем, кто стремится избежать упущенной выгоды и максимизировать прибыль от своих накоплений. Они советуют как можно скорее снять деньги с накопительных счетов и инвестировать их в банковские депозиты, чтобы успеть зафиксировать ещё сравнительно высокие ставки. Такая переориентация позволит сохранить доходность и защитить финансы в условиях текущей экономической ситуации, когда доходы по сбережениям постепенно сокращаются.