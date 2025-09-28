Блокировать банковские карты стали по новым правилам

Российские банки обязали информировать своих клиентов о конкретных причинах блокировки их банковских карт, а также предоставлять им срок в одну неделю для подготовки и представления объяснений.

Об этом в интервью РИА Новости рассказала юрист, основатель консалтинговой компании «Девелопмент Групп» Таисия Вепренцева, передаёт ИА DEITA.RU.

По её словам, такие нововведения призваны значительно повысить прозрачность процедур блокировки и ограничений в работе с банковскими продуктами, а также обеспечить надежную защиту прав и интересов граждан.

Ранее клиенты банков при блокировке карты или ограничении доступа к онлайн-сервисам часто сталкивались с формальными и затуманенными ответами вроде «решение принято по внутреннему правилу банка».

Теперь же, благодаря новым требованиям Центрального банка России, кредитные организации обязаны раскрывать конкретные правовые основания для любых подобных действий и предоставлять письменное объяснение.

В частности, в случае блокировки карты, приостановки операций или отключения приложения банк должен четко указать, на какой федеральный закон он опирается, какие именно нормы регулируют данное решение и какие конкретные действия ожидаются от клиента для восстановления обслуживания.

Вепренцева пояснила, что причины блокировки счетов обычно связаны с мерами противодействия легализации доходов, полученных преступным путём (так называемой «отмывке»), либо с выявленными рисками в платежных системах.

Например, это может быть связано с подозрениями на несанкционированное списание средств с карт. Ранее банки зачастую ссылались обобщённо на «требования регулятора», не уточняя, какие именно нормы законодательства лежат в основе таких решений, что порождало неопределённость и чувство несправедливости у клиентов.

Кроме этого, ЦБ ввёл запрет на смешение различных правовых режимов и применение двойных ограничений без юридического основания. Это значит, что если в отношении клиента проводится проверка согласно закону №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём», банки не имеют права одновременно ограничивать доступ к мобильным и онлайн-приложениям, ссылаясь на положения о национальной платежной системе, если в сфере платежей не выявлено дополнительных рисков.

Новая норма не только предоставляет гражданам и компаниям право на получение исчерпывающей информации, но и гарантирует определённые сроки для реагирования. Согласно действующему законодательству, банки обязаны в течение пяти рабочих дней уведомлять клиентов о причинах отказа в обслуживании или блокировки.

После этого клиент получает неделю для предоставления пояснений. В случае, если между банком и клиентом не удаётся разрешить спор самостоятельно, последняя инстанция — межведомственная комиссия при Банке России, которая должна вынести решение в течение двадцати рабочих дней. Это значительно упрощает и формализует процесс защиты прав граждан и юридических лиц.

Таисия Вепренцева также отметила, что на практике до введения новых правил нередки случаи, когда банки неоднократно запрашивали одни и те же документы, не уточняя, какие именно сведения нужно предоставлять, либо игнорировали обращения клиентов в течение нескольких недель без официального ответа.

Такие действия теперь будут рассматриваться как правонарушения. Банкам предписано строго указывать конкретные пункты законодательства или договоры, на основании которых принимаются решения, а также предоставлять четкие инструкции по дальнейшим шагам для восстановления доступа к счету или карте.