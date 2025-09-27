Иностранная компания задержала зарплату россиянам

Около 50 россиян обвинили узбекскую компанию Air Samarkand в том, что она уже на протяжении трех месяцев не выплачивает зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам сотрудников компании, они ждут зарплату с начала лета. Некоторые из них из-за этого уже уволились. Более того, персоналу перестали выдавать деньги даже на еду, хотя раньше их можно было получить по специальному рапорту.

Также работники столкнулись с тем, что им отказывают в выплатах на аренду жилья. Весной они уже оказывались в аналогичной ситуации, но тогда удалось урегулировать этот вопрос. Кроме того, некоторые руководители иностранной компании, уверяют сотрудники, общались с ними по-хамски. Представители перевозчика тем временем признали задержку зарплаты, но переложили вину на заказчиков.

Ранее россияне застряли в аэропорту из-за отдыхавших стюардесс. Их рейс задержали как минимум на 12 часов.