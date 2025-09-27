В Госдуме напомнили, кто выходит на пенсию досрочно

Досрочный выход на пенсию продолжает оставаться актуальным для многих россиян, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

«В 2025 году досрочная пенсия остаётся востребованной формой социальной поддержки для многих категорий граждан. Возможность уйти на заслуженный отдых до достижения общеустановленного возраста предоставляется тем, чья трудовая деятельность связана с особыми условиями — как профессиональными, так и личными. Среди них — жители Крайнего Севера, работники вредных производств, многодетные матери, люди с большим трудовым стажем, а также граждане, потерявшие работу в предпенсионном возрасте», — отметил парламентарий.

Так, мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами работы могут завершить трудовой путь на два года раньше срока. Для занятых в тяжёлых или вредных условиях предусмотрено право выхода на пенсию в 50 и 45 лет соответственно, при наличии необходимого стажа.

Северяне могут оформить досрочную пенсию после 15 лет работы на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных регионах, при общем стаже не менее 25 лет у мужчин и 20 у женщин.

Отдельный порядок действует для педагогов, медиков, работников культуры и представителей творческих профессий — при выработке специального стажа.

«Процедура оформления не отличается высокой сложностью. Нужно подать заявление в Социальный фонд России — лично, через МФЦ, портал «Госуслуги» или посредством работодателя. Основные документы включают паспорт, СНИЛС и трудовую книжку, а также подтверждающие документы в зависимости от основания — например, справки о характере условий труда или свидетельства о рождении детей. Рассмотрение заявления занимает до десяти рабочих дней, а выплаты назначаются с месяца, следующего за датой обращения», — пояснил Говырин.

Размер досрочной пенсии в 2025 году будет рассчитываться по общей формуле: фиксированная выплата (8907,70 рубля) плюс сумма, основанная на количестве пенсионных баллов, стоимость которых составит 145,69 рубля. Итоговая сумма зависит от стажа, зарплаты и дополнительных надбавок.

Отказ в назначении возможен при нехватке стажа, ИПК или документов, однако его можно оспорить. После выхода на досрочную пенсию гражданин вправе продолжать работать.

«В общем, досрочная пенсия — хороший способ раньше выйти на отдых, а также реальная возможность сохранить активную жизненную позицию, не теряя в социальном обеспечении», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что повышение МРОТ с 2026 года повлечёт за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных.