Экономист сравнил банки с телефонными мошенниками

Банковские сотрудники могут представлять куда большую опасность для россиян, чем преступники, заявил НСН Павел Медведев.

Навязанные услуги от недобросовестных менеджеров приведут к куда большим потерям, чем развод от мошенников, рассказал заслуженный экономист Российской Федерации, финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с НСН.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров. По его словам, пожилым людям стоит ввести потолок в 30 тысяч рублей, чтобы деньги не доставались мошенникам. Если им требуется более крупная сумма перевода, то для этого необходимо прийти в отделение банка или позвонить самостоятельно. Такое обращение поступило на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT. Медведев подчеркнул, что это не главная проблема для россиян.

«Я считаю все разговоры о том, что телефонные мошенники — это самые страшные враги, проплачиваются банками. Средние потери от преступников, как подсчитал Центробанк (ЦБ), составили 18 тысяч рублей на человека. Куда больше денег теряют пожилые люди на договорах на 20-30 страницах, в которых есть грабительские условия. Мои помощники пришли к выводу, что от действий недобросовестных операторов, которые предлагают пенсионерам якобы выгодные вклады, средние потери составили 406 тысяч рублей на человека. Таких заявлений ко мне поступило 11 тысяч, а ликвидировать удалось только 30 соглашений. Остальные люди свои деньги не получили», — указал он.

Медведев добавил, что уже принятые инициативы не помогают бороться с обманом, а делают только хуже.