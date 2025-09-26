Экономист сравнил банки с телефонными мошенниками

Экономист Медведев сравнил банки с телефонными мошенниками
Банковские сотрудники могут представлять куда большую опасность для россиян, чем преступники, заявил НСН Павел Медведев.
Навязанные услуги от недобросовестных менеджеров приведут к куда большим потерям, чем развод от мошенников, рассказал заслуженный экономист Российской Федерации, финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с НСН.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров. По его словам, пожилым людям стоит ввести потолок в 30 тысяч рублей, чтобы деньги не доставались мошенникам. Если им требуется более крупная сумма перевода, то для этого необходимо прийти в отделение банка или позвонить самостоятельно. Такое обращение поступило на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT. Медведев подчеркнул, что это не главная проблема для россиян.
«Я считаю все разговоры о том, что телефонные мошенники — это самые страшные враги, проплачиваются банками. Средние потери от преступников, как подсчитал Центробанк (ЦБ), составили 18 тысяч рублей на человека. Куда больше денег теряют пожилые люди на договорах на 20-30 страницах, в которых есть грабительские условия. Мои помощники пришли к выводу, что от действий недобросовестных операторов, которые предлагают пенсионерам якобы выгодные вклады, средние потери составили 406 тысяч рублей на человека. Таких заявлений ко мне поступило 11 тысяч, а ликвидировать удалось только 30 соглашений. Остальные люди свои деньги не получили», — указал он.
Медведев добавил, что уже принятые инициативы не помогают бороться с обманом, а делают только хуже.
«Я не думаю, что эта инициатива поможет. Она, может быть, только помешает. Уже есть решения ЦБ и Росфинмониторинга, которые обязывают блокировать счета. И какой результат? Человеку есть нечего. Многие мамы рыдают по телефону, что нечем кормить детей, потому что единственная карточка заблокирована. А банкам это выгодно, они получают бесплатные деньги. Как устроена зарплата у девочек и мальчиков, которые сидят в окошечках, у которых очень маленькая зарплата и ипотека? Они получают премию, если оказываются полезными. Если удается заблокировать много счетов, то выпишут премию», — подчеркнул он.