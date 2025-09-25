Одной категории россиян захотели ограничить банковские переводы

Российские пенсионеры в силу особенностей советского воспитания в наибольшей степени подвержены уловкам телефонных и кибермошенников. Об этом заявил депутат Законодательного собрания (Заксобрания) Санкт-Петербурга Павел Крупник. Его слова приводит RT.

© Lenta.ru

По этой причине парламентарий посчитал целесообразным ввести суточный лимит на банковские переводы для пожилых россиян. Подобная мера, пояснил он, поможет защитить представителей старшего поколения от финансовых злоумышленников и обезопасить их сбережения.

Именно эта категория граждан особенно уязвима перед мошенниками, так как пожилые люди склонны доверять незнакомцам в силу своего мировоззрения. Крупник уже отправил соответствующее обращение на имя главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной и призвал руководство регулятора рассмотреть вышеуказанную инициативу.

На фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ с осени 2025 года у граждан больше не осталось возможности снимать наличные в банкоматах при нетипичном поведении, напомнила ранее аналитик проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Подозрительными, отметила она, будут считаться операции в ночное время, а также попытки получить крупную сумму или неоднократные запросы на выдачу средств. В этих случаях, подчеркнула Дайнеко, банкоматы заблокируют выдачу наличных.