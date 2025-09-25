Названы отрасли с наибольшим потенциалом роста зарплат

Зарплаты высококвалифицированных специалистов, как ожидается, продолжат расти в 2026 году в обрабатывающей промышленности, IT, строительстве и логистике, спрогнозировала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. О потенциале такой динамики в указанных отраслях она рассказала ТАСС.

По словам эксперта, рост заработков в них продолжится «на фоне кадрового голода». Финогенова считает, что показатель обгонит инфляцию, а конкретика будет зависеть от макроэкономических условий, в том числе от ключевой ставки.

Ранее в Центробанке связали неоднородность результатов различных отраслей российской экономики с произошедшими в ней структурными сдвигами — акцент все больше смещается на внутренний спрос, а доля внешнего сектора падает, что сказывается на дохода и выпуске.

В пресс-релизе, посвященном снижению ставки до 17 процентов годовых ЦБ указал, что число российских предприятий которые столкнулись с дефицитом кадров продолжает сокращаться, а темпы роста зарплат на них, хотя и растут медленнее, чем в прошлом году, все еще опережают рост производительности труда.