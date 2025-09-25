В Госдуме рассказали о новом типе кредитных каникул с октября

Возможность раз в пять лет оформить кредитные каникулы появится у самозанятых россиян, а также у малого и среднего бизнеса с начала следующего месяца.

Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди").

"С 1 октября субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться этим правом возможно не чаще одного раза в пять лет. Отсрочка может быть предоставлена на срок до шести месяцев, именно в этот период приостанавливается исполнение обязательств по кредиту", - сказал депутат.

По его словам, такое право распространяется на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года. Каникулы не ухудшат кредитную историю, подчеркнул депутат.

"Максимальный размер кредита будет устанавливать правительство. До установления в законе прописано: для средних [предприятий] - 1 млрд рублей, для малых - 400 млн рублей, для микро - 60 млн рублей, для самозанятых - 10 млн рублей", - сообщил парламентарий.

Демин отметил, что рассчитывать на кредитные каникулы не смогут те, кто проходит процедуру реорганизации или банкротства, если есть решение суда о мировом соглашении по взысканию задолженности, предъявлен исполнительный документ, требование к поручителю, а также если есть взыскание на предмет залога, есть просрочка по кредиту более 30 дней или предъявлено требование кредитора.