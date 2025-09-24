Большинство россиян совершают импульсивные покупки
Новое исследование показало, что 76,7% россиян совершают импульсивные покупки.
Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на онлайн-платформу WEBBANKIR.
Согласно опросу, совершают такие покупки регулярно 13,1% россиян, а 63,6% респондентов делают это периодически.
На спонтанные траты 8,6% участников опроса провоцирует традиционная реклама, в то время как 53,2% россиян поддаются влиянию маркетплейсов.
В сервисе добавили, что посещение торговых центров или магазинов стимулирует покупки у 41,5% опрошенных, а 29,9% россиян импульсивно приобретают различные товары во время обычных прогулок по городу.
Ранее клинический психолог Вадим Безделев рассказал, что отсутствие наличных денег может спровоцировать импульсивные покупки.