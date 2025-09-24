Повышение НДС: экономист раскрыла, какие продукты подорожают в первую очередь

Если Министерство финансов повысит налог на добавленную стоимость (НДС), цены на повседневные товары могут увеличиться на 4–6%. По словам экономиста Светланы Сазановой, которая дала интервью «Абзацу», это в первую очередь отразится на потребительских товарах, таких как продукты питания, одежда и обувь.

Как уточнила эксперт, если у товара есть заменители, продавцу не удастся полностью налог переложить, а если нет, то повышение налогообложения будет переложено на покупателя. Увеличение цен также затронет сложные отрасли производства, такие как машиностроение, где каждый этап сопровождается начислением налогов, считает собеседница.

Напомним, что ранее Министерство финансов России предложило увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта, доведя ее до 22%. Этот шаг, по мнению ведомства, должен обеспечить финансовую устойчивость российского бюджета на период с 2026 по 2028 годы, а также укрепить меры по защите и обороне страны. Проект изменений в налогообложении и бюджет на указанный период уже направлен на рассмотрение в правительство.

О возможном повышении НДС сообщало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Уточнялось, что правительство России рассматривает возможность повышения налогов в стране.