Раскрыты новые правила блокировки банковских карт

Банки теперь должны сообщить клиенту причины блокировки карт, после чего за неделю обязаны рассмотреть пояснения гражданина.

26 августа Банк России в своем информационном письме указал банковским организациям, что они должны называть клиентам причины блокировки их карт и приостановления операций по счету. Теперь любые подобные действия будут иметь правовое обоснование, сказала российский юрист Таисия Вепренцева.

В случае, если происходит блокировка карты, приостановка операций или отключение мобильных приложений, банк обязан письменно разъяснить, на каком основании принято то или иное решение. Кроме того, теперь клиент вправе узнать, какие действия он должен выполнить для того, чтобы восстановить свое обслуживание в кредитной организации, пояснила Вепренцева.

Как добавила юрист, это касается тех случаев, когда блокировка связана либо с мерами по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, либо с рисками в сфере платежных систем, пишет РИА Новости.