Профессор Проданова: отпуск в 2026 году выгоднее брать в июле

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что отпуск в 2026 году выгоднее брать в июле.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт отметила, что дальше в списке выгодных с точки зрения выплаты отпускных идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Если же работника интересует не финансовая сторона вопроса, а большее количество самих отпускных дней, то идеальными месяцами в данном случае являются январь и май 2026 года, добавила эксперт.

Ранее адвокат Анна Аржанникова рассказала, что работодатель обязан оплатить больничный лист работнику во время его ежегодного оплачиваемого отпуска.