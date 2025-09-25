Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги, газ и свет будут проиндексированы с 1 октября, тогда как в этом и прошлом году цены повышались в середине года.

Такие сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025–2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство и рассмотренным в среду на заседании кабинета министров, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом документа.

Прогнозируемые темпы индексации тарифов в 2026 году:

Газ (оптовые цены для всех категорий потребителей) — 9,6% против 10,3% в 2025 году.

Транспортировка газа по распределительным газопроводам — 11,6% против 11,3% в 2025 году.

Электроэнергия для населения — 11,3% против 12,6% в 2025 году.

Услуги ЖКХ (совокупный платеж граждан за коммунальные услуги) — 9,9% против 11,9% в 2025 году.

Тарифы на железнодорожные перевозки, включая грузовые и пассажирские, в 2026 году повышать не планируется. В 2027–2028 годах индексация ожидается с 1 января. В 2024 и 2025 годах дата индексации — 1 декабря.