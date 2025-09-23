За год «шашлычный набор» заметно подорожал

Минувшим летом в России цены на товары, необходимые для похода на шашлык по сравнению с прошлым годом возросли. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра «Чек индекс», сравнившие цены с июня по август за 2024 и 2025 года.

© mk.ru

В ходе исследования оценивались продажи в оптовых и розничных торговых точках, а также покупки онлайн и оффлайн. Подводя итоги «шашлычного сезона», аналитики выяснили, что предпочтения россиян в выборе сырья для шашлыка не изменились: большинство по-прежнему предпочитает свинину, курицу и баранину.

Сильнее всего подорожало мясо. Средний чек на шашлык (готовое для жарки шашлыка мясо) составил 962 рубля, что на 13% больше, чем год назад. При этом число покупок снизилось 5%.

Набор шампуров обходился в среднем в 403 рубля, цена на 11% выше, чем в прошлом году. При этом количество покупок уменьшилось на 6%. Мангалы также подорожали на 11%. Средний чек покупки составил 1630 рублей. А вот число покупок уменьшилось на 15%.

Также немного возросли цены на древесный уголь и жидкость для розжига. За уголь для однократной прогулки на шашлыки в среднем платили 264 рубля, это на 4% больше, чем в прошлом году. Количество покупок – на 6% ниже, чем в прошлом году. Розжиг обходился в 204 рубля, цена на 2% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 13%.

Средний чек за полный «шашлычный набор» (все перечисленные товары) вырос на 10%, этим летом он составил 3463 рубля. Общий объем штучных продаж полного комплекта в летние месяцы оказался ниже уровня прошлого года на 7%, а вот в денежном выражении он вырос на 4%.

Снижение летней шашлычной активности аналитики связывают с ненастной погодой. При этом, отмечают они, непривычно теплой весной продажи были выше на 15% по сравнению с прошлым годом.

За готовым шашлычным мясом россияне, как правило, обращаются в точки несетевой торговли, в этом плане тенденция не меняется.