Экономист отреагировал на идею ввести в России финансовый паспорт гражданина

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером оценил предложение о введении в России финансового паспорта гражданина, который предупредит о рисках критического перерасхода средств.

Ранее сенатор Ольга Епифанова предложила внедрить в России финансовый паспорт гражданина – уникальную карту, которая будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать, когда риск перерасхода денег близок к критическому. Она отметила, что нововведение позволит обеспечить прозрачность и контроль, которые защитят от долговой ямы и «помогут строить финансовое будущее без страха оказаться связанными по рукам и ногам». Епифанова привела данные экспертов, согласно которым в последнем квартале 2025 года и в начале 2026-го долги россиян перед банками и микрофинансовыми организациями могут превысить привычные рамки для многих граждан.

Эксперт поддержал данную инициативу, отметив, что в настоящее время сбором, хранением и предоставлением данных о кредитах россиян уже занимается Бюро кредитных историй (БКИ).

Когда человек обращается за займом, то благодаря БКИ банк знает, много ли у него кредитов или мало. То есть по факту аналогичная система уже существует. При этом у нас есть как ответственные люди, так и те, кто порой не может себя контролировать в финансовых вопросах. Поэтому в случае введения финансового паспорта гражданина этот инструмент будет полезен не только простым людям, но и финансовым организациям. Вместе с тем, полагаю, сейчас все идет к созданию специального единого кода для граждан, к которому будут привязаны все записи о человеке из всех баз данных. Там будет и информация о банковских счетах, и социальные данные, и данные об имуществе (квартиры, автомобили) и так далее. Такой инструмент значительно упростит жизнь простым людям, а за одно налоговым органам и различным контролерам. А финансовый паспорт может стать частью такой системы. Но в рамках этого паспорта обязательно должна быть цифровая подпись, которая позволит сократить как вероятность мошенничества, так и вероятность финансовой перегрузки россиян. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Ранее стало известно, что 22% россиян не справляются с погашением своих кредитов.