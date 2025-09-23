В ЦБ предупредили о выдающих себя за курьеров мошенниках

Мошенники звонят гражданам, выдавая себя за курьеров. Они сообщают о доставке якобы уже оплаченного товара и просят подтвердить готовность его получить. Об этом говорится в Telegram-канале Банка России (ЦБ).

© Российская Газета

При этом злоумышленники утверждают, что товар оплачен кем-то другим, то есть человеку он достается в подарок. Для убедительности жертве называют ее персональные данные: фамилию, имя и отчество, а также адрес доставки.

Важно, что в процессе беседы человека попросят назвать код из смс или пуш-уведомления. Якобы эти цифры нужны для подтверждения даты и места вручения заказа. На самом деле во время разговора со своей жертвой мошенники пытаются получить доступ к ее банковским счетам, а код, который приходит, - это одноразовый пароль от банка. С его помощью они снимут со счета деньги.

В ЦБ напомнили, что никогда и никому нельзя говорить коды из смс или пуш-уведомлений. При этом не важно, кем он представляется и под каким предлогом запрашивает эти цифры.