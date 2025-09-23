Россиянам напомнили об уплате налога на доходы по вкладам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала напоминать гражданам о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год, сообщает РИА Новости.

Закон о налогообложении процентов по депозитам вступил в силу в стране в 2021 году, однако первый раз россияне уплатили этот налог в 2024-м за доходы, полученные годом ранее. По информации ФНС, поступления в государственный бюджет за 2023 год составили 11 миллиардов рублей.

Подоходным налогом облагаются только полученные проценты, превышающие порог, рассчитываемый с учетом ключевой ставки Центробанка. По информации агентства, необлагаемая налогом сумма дохода по депозитам за прошлый год составит 210 тысяч рублей.

При этом россиянам не нужно самим рассчитывать этот НДФЛ и подавать декларации. Банки уже отправили в ФНС информацию обо всех выплаченных процентах.

Налоговая инспекция посчитает весь полученный от процентов доход и установит сумму налога, которую необходимо уплатить не позднее 1 декабря.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с этого года вступили в силу изменения налогообложения доходов по вкладам. По его словам, необлагаемый НДФЛ лимит сохранился, и для большей части вкладчиков ставка останется на уровне 13%.

Помимо этого, изменился порядок налогообложения депозитов сроком на 15 месяцев. Теперь неиспользованный лимит переносится на следующий год.