В Госдуме нашли способ бороться с неплательщиками алиментов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил бороться с неплательщиками алиментов с помощью перевода всех расчетов в «Госуслуги». Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

По мнению Милонова, «Госуслуги» необходимо задействовать, чтобы алименты уплачивались прозрачно. Он подчеркнул, что оплата должна проходить через систему государственного учета.

«И если оплата не происходит, то у человека автоматически возникает задолженность, как при неоплате автоштрафов или ЖКУ», - сказал депутат.

В 2024 году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскивала алименты на общую сумму в 168 миллиардов рублей. Российские суды вынесли 1,5 миллиона решений о взыскании таких выплат.

Весной 2025 года на сайте ФССП появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Сообщалось, что на момент запуска реестра в него попадут около 190 тысяч человек.

В мае 2025-го в ФССП составили портрет среднестатистического должника по алиментам в Москве - это мужчина в возрасте от 38 лет до 41 года с долгом в 228 тысяч рублей. Приставы отмечали, что среди должников 54 процента официально трудоустроены и имеют источник дохода для взыскания алиментов.

В сентябре в управлении ФССП по Москве сообщили РИА Новости, что около 90 процентов должников по алиментам в столице - мужчины. Женщин-должниц в Москве около двух тысяч.