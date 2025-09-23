Эксперты рассказали о выгоде акции по обмену монет на бумажные деньги

Запущенная Центробанком акция «Монетная неделя» выгодна для россиян, которые смогут освободить копилки и кошельки от мелочи. Она позволит также сэкономить ресурсы на производство новых монет и облегчить расчеты в магазинах, рассказал RT частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

© Газета.Ru

«[Акция] позволяет людям без комиссии обменять скопившуюся мелочь на бумажные купюры или зачислить на банковский счет», — напомнил эксперт.

Таким образом, граждане смогут вернуть в денежный оборот лежавшие без дела монеты, добавил специалист. В свою очередь экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода подчеркнул, что речь идет о естественной схеме обмена, которая уже неоднократно подтвердила свою эффективность, особенно с учетом того, что присоединиться к «Монетной неделе» очень просто.

«В целом это нужная инициатива в период глобального перехода на безналичные платежи и необходимости бесстрессового обновлять денежную базу», — заключил Лобода.

Напомним, «Монетная неделя» проводится дважды в год, нынешняя началась 22 сентября и продлится до 4 октября. В рамках акции граждане могут обменять мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет. Около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в РФ принимают участие в акции. Пункты сбора работают в магазинах и отделениях банков в 3 тыс. российских населенных пунктах.