Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

В октябре товары первой необходимости в России подорожают до 12 процентов. О грядущем росте цен предупредила кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова, ее слова приводит «Газета.Ru»

По словам эксперта, сильнее всего подорожают фрукты и овощи. Из-за необходимости хранения, увеличения импорта, колебаний валютных курсов их стоимость вырастет на 15-20 процентов. Мясо и молоко станут дороже на 12-15 процентов — причиной Казова назвала сезонный рост цен на корма, снижение надоев и дальнейшее повышение стоимости логистики. Кроме того, прибавят пять процентов в цене крупы и мука, а также десять процентов — яйца.

«Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем, прирост составит 5–12 процентов, относительно августа произойдет разворот из отрицательной зоны до 20 процентов», — добавила экономист.

Доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина ранее предупреждала, что курятина в России во второй половине 2025-го подорожает на 10-15 процентов относительно января-июля этого года и на 15-25 процентов год к году. Она объяснила, что корма уже подорожали на 70 процентов, а тарифы на коммунальные услуги — еще на 20 процентов. Кроме того, скажутся инфляционные тенденции и ситуация на рынке труда.