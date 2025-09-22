Россияне нашли замену кредитам

Во втором квартале 2025 года микрофинансовые организации выдали займов на сумму 533 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с первым кварталом и на 53% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщил Банк России, передает ИА DEITA.RU. По итогам первого полугодия общий объем микрозаймов превысил уровень за первые шесть месяцев прошлого года на 61%.

Аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова связывает такой заметный рост с сокращением доступа к банковским кредитам. Микрозаймы остаются основным альтернативным способом получения денежных средств, особенно активным в сегменте розничных клиентов.

По ее словам, на финансовом маркетплейсе в 2025 году ежемесячный спрос на микрозаймы значительно превышал интерес к банковским кредитам, при этом наиболее высокий спрос наблюдался в январе, марте, мае и июле.

Основными причинами популярности микрокредитов эксперт называет простоту онлайн-оформления и быстроту получения денег, а также маркетинговые акции МФО, включая предложения беспроцентных займов для новых и повторных клиентов.

Что касается перспектив, Солдатенкова отмечает, что осенью рост выдач микрозаймов может замедлиться под влиянием нескольких факторов. Во-первых, вводимый период охлаждения способен снизить темпы выдачи в основном в розничном онлайн-сегменте.

Во-вторых, жесткие макропруденциальные ограничения продолжают ограничивать возможности кредиторов по новым займам. Кроме того, возможное улучшение доступности банковского кредитования из-за послаблений по макропруденциальным надбавкам и снижения ключевой ставки также сыграет свою роль.

При этом, по мнению эксперта, резкого падения спроса на микрозаймы ожидать не стоит, пока меры макропруденциальной политики не будут существенно ослаблены, а ставки по банковским кредитам не снизятся как минимум в 1,5–2 раза от текущих.