Зарплаты московских курьеров взлетели

Курьерам в Москве по-прежнему предлагают зарплату выше, чем специалистам с высшим образованием. Так, средний ежемесячный заработок курьера составляет 132 тыс. руб. против 116 тыс. руб. — специалиста, сообщает РБК со ссылкой на данные SuperJob.

Зарплаты курьеров в сентябре 2025 года остаются выше, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием. Медианные зарплатные предложения в Москве за год для них выросли на 38%. В сфере курьерской доставки вакансий за месяц стало на 17% больше.

В марте SuperJob подсчитал, что курьерам в Москве предлагают зарплату на 19% выше, чем людям с высшим образованием. Тогда это было 130 тыс. руб. против 105 тыс. руб.

«Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — объяснили в компании.

Квалифицированным сотрудникам без университетского диплома готовы платить еще меньше — 100 тыс. руб.

По данным сервиса «ЮMoney», оборот служб курьерской доставки в России вырос более чем на 80% летом 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, а средний чек увеличился на 22%. Спрос на доставку в бизнес-секторе в июне-августе вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Основными грузами летом оставались запчасти, комплектующие, промышленное и электронное оборудование, инструменты, а также медицинские товары и одежда.

Средняя зарплата в Москве достигла 161 тысячи рублей. Кто получает больше всех

Ранее сообщалось, что продуктовые ретейлеры и сервисы доставки стали активнее нанимать несовершеннолетних, чтобы компенсировать сезонный дефицит персонала. Более того, российские компании начали предлагать несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами опытных специалистов.