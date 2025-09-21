На юбилейном "Октоберфесте" ужин за 1775 евро побил все рекорды

Ужин за 1775 евро на "Октоберфесте" побил все рекорды. Посещение 190-го по счету пивного фестиваля в Мюнхене, становится не самым выгодным вложением даже без роскоши. В этом году цены достигают новых высот, сообщает портал Heute.

© Российская Газета

На "Октоберфесте" главным блюдом является 500 граммов икры с блинами, картофельным пюре и сметаной за внушительную цену в 1775 евро.

Постоянные клиенты, знакомые с ситуацией, удивляются. Еще десять лет назад один литр пива стоил менее десяти евро. Сегодня почти везде гости платят 15,40 евро за литр, а в некоторых павильонах цена доходит даже до отметки в 16 евро. Безалкогольные напитки также не являются дешевой альтернативой. Хозяева иногда взимают более 15 евро за газировку.

С едой ситуация выглядит похоже. В 2024 году курица стоила около 16 евро, но в этом году ее цена начинается с 16,90 евро. В большинстве крупных палаток она приближается к 18 евро, а в некоторых павильонах за органическую курицу просят 24,50 евро.

За свиную рульку с квашеной капустой и картофельным пюре придется выложить чуть меньше 25 евро, а венский шницель обойдется в 33,50 евро. За половину утки придется залезть в карман за 40 евро.

После того как цены на фестивале снова выросли, представитель организаторов Кристиан Шоттенхамель подтвердил, что в среднем продукты питания, как и пиво, подорожали на четыре-пять процентов.