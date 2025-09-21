В России хотят ввести штрафы за продажу просрочки

Роспотребнадзор предлагает ввести автоматические штрафы за продажу просроченной продукции. Соответствующий законопроект подготовлен ведомством и вынесен на общественное обсуждение.

Речь идет о введении автоматических штрафов за продажу товаров с истекшим сроком годности, пояснил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. Сейчас такие нарушения фиксируются в ходе проверок, и для привлечения к ответственности требуется участие инспектора. Ведомство хочет использовать данные государственной системы мониторинга маркированных товаров, чтобы выявлять просрочку без визита контролера.

Механизм будет напоминать работу дорожных камер: если на кассе пробивается товар с истекшим сроком годности, информация об этом сразу же уходит в систему, а затем формируется штраф. Размер санкций планируется установить в фиксированном виде: для индивидуальных предпринимателей - 10 тысяч рублей за каждый проданный просроченный товар, для юридических лиц - 20 тысяч рублей. Кроме того, отдельная ответственность предусмотрена за работу "мимо системы" - если магазин не зарегистрирован в маркировке и за месяц через одну кассу проходит более десяти единиц такой продукции, штраф составит уже 50 тысяч рублей.