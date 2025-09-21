Некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилых

Некоторые пенсионеры в российских регионах получат дополнительные выплаты ко Дню пожилых людей, который отмечают 1 октября. Об этом рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Виноградов отметил, что поддержку к празднику получат не все пенсионеры, а только жители нескольких регионов. Он пояснил, что это не федеральная, а местная инициатива регионов.

«Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — сказал профессор.

Эксперт привел примеры: в Челябинской области выплачивают по 800 рублей гражданам, достигшим пенсионного возраста, в Рязанской области людям старше 90 лет ежегодно выплачивают по 539 рублей. В Ненецком автономном округе предусмотрены выплаты в размере 5000 или 16000 рублей в зависимости от трудового стажа пенсионера.

Чтобы узнать о выплатах, их сумме и условиях начисления, Виноградов рекомендовал обратиться в МФЦ.

Ранее сообщалось, что с 1 октября вырастут зарплаты у военнослужащих и сотрудников силовых структур. По словам зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елены Цунаевой, их зарплаты будут проиндексированы на 7,6 процента.