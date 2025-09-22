Россиян предупредили о «карточном рабстве»

Разработанные Минцифры меры по борьбе с мошенниками в первую очередь ударят по добросовестным россиянам. Об угрозе «карточного рабства» предупредили в Национальном совете финансового рынка (НСФР), сообщает газета «Известия».

В рамках второго пакета законопроектов Минцифры «Антифрод 2.0» планируется ограничить число карт для одного человека. В одном банке нельзя будет иметь более пяти карт, а всего — не более десяти.

Как отмечают представители отрасли, 17 процентов россиян имеют больше пяти карт, а порядка шести процентов — больше десяти. Клиенты банков комбинируют разные программы лояльности, пользуются картами для семьи, а не для мошенничества, поэтому межбанковский лимит ударит именно по законопослушным гражданам, а не по дропперам, которые предоставляют карты для обналичивания денег или переводов в рамках незаконных операций.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, подобный лимит создает риск так называемого карточного рабства, когда человек оказывается привязан к банкам, где у него уже открыты карты. Механизма, позволяющего быстро отказаться от какой-то карты, сейчас нет.

Ранее председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов посоветовал россиянам закрывать полумертвые счета в банках ради порядка и безопасности. По словам эксперта, зачастую у россиян открыто сразу несколько счетов, но не все из них используются, так как на них лежат небольшие суммы.