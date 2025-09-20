Россиянам раскрыли возможный размер пенсии при средней зарплате

За 2025 год россияне с зарплатой около 105-110 тысяч рублей смогут заработать от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). При ежегодном формировании такого количества баллов в будущем пенсия может составить до 32 тысяч рублей, рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — пояснил Балынин.

Женщинам, родившим и воспитавшим детей, предложили раньше назначать пенсию

По его словам, если каждый год получать такое количество баллов, то при стаже в 35 лет пенсия гражданина составит 32 тысячи рублей. Если же стаж меньше — 30 лет — размер выплат составит около 28,8 тысячи рублей. В случае, если человек отработал 25 лет, то ожидаемый размер пенсии — примерно 25,5 тысячи рублей.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти изучить идею ежеквартальной индексации пенсий.