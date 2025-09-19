«Богачей надо трясти»: названа примерная сумма налога на роскошь

Депутат Госдумы Евгений Марченко считает, что налог на роскошь необходим для «владельцев заводов, газет, пароходов». Однако, по его словам, важно не навредить среднему классу, передает Life.ru.

© DarthArt/iStock.com

Собеседник отметил, что такие налоги должны стимулировать богатых платить честно в России, а не искать обходные пути через регистрацию за границей. Марченко также подчеркнул необходимость экспертной оценки для определения критериев роскоши, учитывая рост цен.

«Главная задача — сделать это без вмешательства в бизнесы среднего класса, богачей надо трясти. Для этого потребуется экспертная оценка, чтобы определить, что считается роскошью, а что — обычной дорогой вещью», — подчеркнул Марченко.

Депутат Андрей Свинцов предложил налог на роскошь в размере 30% для доходов свыше 50 млн рублей в год и 500–1000 тыс. рублей в год для автомобилей стоимостью выше 20–30 млн рублей. Он считает, что такие налоги помогут перераспределить богатство в пользу менее обеспеченных граждан, направив средства на развитие образования, здравоохранения и повышение зарплат.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею налога на роскошь, отметив важность меры. Вопрос о налоге поднимался в 2010-х, а в 2013 году увеличили ставки транспортного налога для дорогих авто и налога на имущество для объектов свыше 300 млн рублей. Однако полноценный налог на роскошь в России пока отсутствует.