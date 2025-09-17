Финэксперт рассказала, как рассчитать кредитную нагрузку

Финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала, как рассчитать свой уровень кредитной нагрузки.

«Для этого необходимо воспользоваться простой формулой: ежемесячные выплаты по кредитам ÷ ваш ежемесячный доход × 100%», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Волковой кредитная нагрузка до 30% является комфортной. При нагрузке в 30 — 50% любая внеплановая трата (болезнь, ремонт, снижение дохода) может значительно повлиять на личный бюджет.

«Больше 50% — тревожно. Если большая часть заработка уходит банкам, то это прямой путь в долговую яму», — добавила финэксперт.

Ранее сооснователь и директор по продукту компании «Моё дело» Анастасия Моргунова предупредила, что неуплата налогов может привести к серьёзным последствиям, включая запрет на выезд за границу и отказ в получении кредитов.