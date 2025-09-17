Имеющим лишние 100 тысяч рублей россиянам дали совет

Свободные 100 тысяч рублей можно положить на краткосрочный рублевый вклад в банке. Такой совет россиянам дала доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Екатерина Исаева. Ее слова приводит газета aif.ru.

Она говорит, что эту сумму можно положить на 2-3 месяца под 15,5-16 процентов.

«За новые деньги (то есть те, которые на депозите в конкретном банке пока не бывали) можно получить ставку до 16,5 процента», — говорит она.

Есть и альтернативы. Например, можно вложиться в драгоценные металлы. Но покупка золота или серебра принесет доход только через 3-5 лет. Еще один вариант — программа долгосрочных сбережений (ПСД). В этом случае первые выплаты можно будет получить спустя 15 лет, или пока женщине не исполнится 55 лет, а мужчине — 60.

«Требований к тому, в каком размере и как часто делать взносы, тут нет, пополнять счет можно в удобное время. А чтобы получить софинансирование от государства, за год на счет нужно положить не менее 2 тысяч рублей», — отметила Исаева.

Еще она отметила, что многие россияне предпочитают держать накопления в иностранной валюте. Это тоже имеет смысл, но важно, по ее словам, не вкладывать в нее все свободные деньги.

«Главное — рассматривать иностранную валюту как часть общей стратегии сбережения», — подытожила эксперт.

Ранее стало известно, что россияне резко изменили отношение к банковским вкладам. По данным аналитиков, исторически высокие процентные ставки дали возможность накопить рекордную сумму банковских депозитов. С начала года объем накоплений граждан в финансовых организациях вырос на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки в 61 триллион рублей.