Крайний срок оплаты ЖКУ перенесут

С 1 марта 2026 года крайняя дата внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги будет перенесена на пять дней — с 10-го на 15-е число месяца, что позволит россиянам избежать просрочек и начисления пени.

Об этом 17 сентября сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — сказал он в беседе с ТАСС.

Депутат пояснил, что изменения призваны повысить удобство россиян, поскольку граждане получают зарплату в разные даты.

«Не секрет, что многим зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа. Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты», — указал парламентарий.

По его словам, перенос крайнего срока оплаты услуг ЖКХ позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени.

После 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.