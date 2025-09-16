Медведев: МРОТ надо увеличить до 35 тыс. рублей к 2030 году

"Единая Россия" обязана проследить за индексацией социальных выплат и увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. рублей к 2030 году. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России".

"Минимальный размер оплаты труда - напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тыс. рублей к 2030 году", - сказал Медведев.

По его словам, "Единая Россия" обязана гарантировать выполнение и других социальных обязательств.