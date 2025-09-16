Более половины россиян готовы откладывать на первый взнос по ипотеке до 30 тыс. рублей в месяц

Более половины опрошенных россиян (55%) готовы откладывать на первоначальный взнос по ипотеке до 30 тыс. рублей в месяц. При этом 79% намерены формировать накопления из зарплаты. Такие данные получили в ходе совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования жизни.

© Нейросеть

Среди россиян 22% поделились, что готовы ежемесячно выделять на формирование первого ипотечного взноса сумму от 30 до 50 тыс. рублей, 12% настроены откладывать от 50 до 100 тыс. рублей, а 11% готовы направлять на эти цели более 100 тыс. рублей. Остальные 55% рассматривают меньшие суммы.

Большинство участников опроса (79%) рассчитывают на заработную плату либо уже используют её для формирования первоначального взноса. Ещё 11% надеются на доходы от вкладов и накопительных счетов, 6% задействуют инвестиционные инструменты, а 4% делают ставку на накопительное страхование жизни.

59% считают важным оформить полис ипотечного страхования жизни, чтобы защитить себя и близких от возможных проблем со здоровьем. Большинство опрошенных (72%) подтвердили, что уже оформляли его.

При выборе полиса ипотечного страхования жизни россияне в большей степени обращают внимание на его стоимость — так проголосовало 37% опрошенных. Для 25% респондентов главным критерием выступает страховая сумма, 17% — страховое покрытие, 12% — скорость и упрощённый процесс выплат. По 4% смотрят на исключения из страхового покрытия и возраст для страхования, а 1% — возможность страхования людей с инвалидностью.

Сергей Скороходов, исполнительный директор «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Согласно исследованию, основным мотивом выбора полиса для россиян (32%) становится желание гарантированно сохранить недвижимость в долгосрочной перспективе, а также чувство уверенности и спокойствия за будущее (30%). Четверть опрошенных видят в нём средство обеспечения безопасности семьи и родных, а 14% полагают, что таким образом закладывают основу для устойчивого финансового положения. Все это может обеспечить только надежный полис ипотечного страхования жизни, работающий исключительно в интересах людей. Для того чтобы все заёмщики Сбера чувствовали себя максимально защищёнными, банк ввел для страховщиков более серьёзные требования к предоставлению услуг по ипотечному страхованию жизни. Мы строим продукты так, чтобы они решали важные потребности людей: страховали людей с инвалидностью и уже существующими проблемами здоровья, делали выплаты быстро и практически без исключений. Например, в настоящий момент доверяют защиту жизнь и здоровье СберСтрахованию жизни почти 2,3 млн ипотечных заёмщиков. Только с начала года страховая компания направила 7,5 млрд рублей на погашение их ипотечных кредитов. Наша цель проста: полис должен приносить реальную помощь в сложную минуту, а не становиться источником беспокойства».

Опрос проводился в сентябре, его прошли 29,2 тыс. россиян. 31% в возрасте от 36 до 45 лет, 21% — от 46 до 55 лет, 19% — старше 55 лет, 18% — от 18 до 25 лет, 11% — от 26 до 35 лет. Большинство участников опроса — мужчины (59%).