Стало известно, у какого поколения самые высокие ожидания дохода от подработки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Зумеры (люди в возрасте 18-24 лет) стремятся на подработках получать больше других поколений. Их желаемый доход составляет в среднем около 44 тысяч рублей в месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Авито подработка".

"Исследование показало: больше всего на подработке хотели бы заработать зумеры 18-24 лет - в среднем около 43 850 рублей в месяц", - рассказали эксперты.

Затем идут ранние миллениалы 35-44 лет с желаемым доходом около 43 688 рублей в месяц. Более скромные суммы у бэби-бумеров 55-64 лет - они рассчитывают на дополнительный заработок примерно в 40 000 рублей в месяц, сказано в исследовании.

По данным аналитиков, главным критерием при выборе подработки для более половины (52%) работающих россиян с опытом или планами на подработку стал гибкий график с возможностью работать в любое время. Важными факторами также россияне назвали удобство совмещения с основной деятельностью (40%) и прозрачность выплат (31%). Для части респондентов значимы стабильность дополнительного дохода (24%), близость к дому или возможность выбирать локацию (22%). При этом близость места подработки особенно важна для бумеров 55-64 лет (25% против 22% в среднем), простота задач привлекает поздних миллениалов 25-34 лет (24% против 21%), а зумеров 18-24 лет - интересные задания и возможность обучаться новому (17% против 14%).

Почти половина опрошенных с опытом подработки (46%) предпочитает стабильный доход в течение всего года без учета сезонных колебаний. Среди тех, кто выбирает определенный период, самым популярным остается лето (24%), особенно среди молодых респондентов 18-24 лет (42%) и 25-34 лет (26%).

Возраст влияет и на структуру расходов заработка от подработки. Так, молодежь - 18-24 лет чаще тратит деньги на одежду, косметику и фитнес (34% против 23% в среднем), а также на развлечения (28% против 15%), новые гаджеты (24% против 14%), обучение и хобби (20% против 9%). Представители возрастов 35-44 и 45-54 лет (42% и 43%) в основном расходуют доход на семейные нужды. Старшие респонденты чаще других тратят заработок на путешествия и поездки с друзьями: среди 55-64 лет такую статью расходов указали 23% (против 19% в среднем), среди 65 и старше - 29% (против 19%), отметили эксперты.